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Следком расследует мошенничество компании Виктора Суркова, обокравшей дольщиков и правительство области

Компания "Стройцентр", аффилированная известному девелоперу Виктору Суркову, продала компенсационный участок, полученный от правительства области для решения проблем обманутых дольщиков.

О возбуждении дела информирует сайт Следственного комитета:

Следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2015 году сотрудники ООО «Строй Центр» под предлогом исполнения взятых на себя обязательств по завершению строительства проблемных объектов, перечень которых определен Правительством Самарской области, и удовлетворению прав требований участников долевого строительства, получив бесплатно в собственность земельный участок, расположенный в Кировском районе города Самары, площадью 54 524 кв.м, распорядилось им по своему усмотрению, не выполнив обязательства по удовлетворению прав требований участников долевого строительства. Так, сотрудниками указанного общества были заключены договоры купли-продажи земельного участка по цене существенно ниже кадастровой стоимости, что повлекло лишение прав граждан на жилые помещения и причинение ущерба Правительству Самарской области на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц подозреваемых в совершении преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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