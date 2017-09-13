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Губернатор открыл новый ФОК в Большой Глушице

В среду, 20 сентября, губернатор Николай Меркушкин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Ника" в Большой Глушице, а также принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага на самый большой в России и 16-й в мире флагшток, установленный в этом селе.



Как сообщает Волга Ньюс, 35-метровый флагшток установлен по инициативе и на средства сельхозпроизводителей района в память о рекордном урожае зерновых в этом году — более 150 тыс. т.

Николай Меркушкин подчеркнул уникальность мероприятия: "Мы впервые поднимаем на такую высоту российский флаг, который символизирует мощь и величие нашей страны".

Также губернатор Николай Меркушкин выразил огромную благодарность компании "ЛУКОЙЛ" и лично президенту компании Вагиту Алекперову и вице-президенту "ЛУКОЙЛа", генеральному директору АО "Ритэк" Николаю Николаеву за новый спортивный комплекс.

"Он соответствует самым высоким стандартам. Это большой подарок Большой Глушице, — заявил глава региона. — Когда-то мы построили здесь стадион, сейчас мы видим, как отремонтирована школа, заканчиваем Дом культуры, бассейн. И, конечно, этот ФОК здесь был очень нужен. Я поздравляю всех, кто сегодня пришел сюда, с большим праздником, с открытием очередного спортивного сооружения!"



Напомним, комплекс включает в себя универсальный тренировочный зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом размером 40×22 м, а также тренажерный зал. Есть подъемник для маломобильных групп населения. Было проведено и благоустройство прилегающей территории.



В сутки этот спортивный объект общей площадью почти 1600 кв. м сможет принять до 370 человек. "Ника" станет логичным продолжением "спортивного городка" в селе Большая Глушица, где уже есть бассейн, футбольный стадион и хоккейная площадка.



Необходимо отметить, что объект построен за счет финансовых средств ПАО "ЛУКОЙЛ" в предельно сжатые сроки — всего за год.

Всего за пять лет в губернии появилось 28 новых ФОКов, 16 бассейнов, 15 стадионов, почти 400 универсальных спортплощадок. Помимо этого, наша область вошла в тройку регионов-лидеров по числу ледовых площадок в расчете на душу населения. За последние пять лет в регионе построено 14 ледовых арен.

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