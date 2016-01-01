Сегодня, 12:38
Первые заморозки этой осени ожидаются в ночь на 22 сентября
Первые заморозки этой осени ожидаются в ночь на 22 сентября
В пятницу, 22 сентября, в Самарской области ночью температура воздуха составит 2- 7°C. На севере области синоптики прогнозируют заморозки на почве до -1°C.
Днем в пятницу и субботу температура воздуха составит 13 ... 18°C. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, без осадков.
В реке Волге при этом рекордно теплая вода - до +18 °C.
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