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Фабрика-кухня завтра не рухнет?

В правительстве Самарской области прошла пресс-конференция руководителя управления охраны памятников Владимира Филипенко, который, в частности, рассказал о ходе реставрации Фабрики-кухни.

Напомним, что уникальный памятник конструктивизма проходит реставрацию, чтобы стать центром современного искусства при РОСИЗО. В ходе раставрационных работ исполнитель, по его утверждению, обнаружил неизвестные ранее подробности, которые существенно усложняли работы по реставрации. В связи с этим, работы с начала лета были приостановлены. Здание все это время находится в полуразобранном виде, старые бетонные конструкции 30-х годов ничем не закрыты и подвергаются пагубному воздействию.

Обеспокоенная общественность, во главе с Виталием Стадниковым - главным инициатором спасения Фабрики-кухни, провели 12 сентября пресс-конференцию, на которой рассказали о ситуации и призвали все участвующие стороны максимально быстро возобновить работы. В современном своем состоянии здание может рухнуть, если начнутся дожди. По словам Виталия Стадникова, наиболее высок риск обрушения той части Фабрики-кухни, которая выходит на проспект Масленникова. Участники пресс-конференции направили письма губернатору Самарской области Меркушкину, министру культуры Мединскому и экс-депутату ГД Хинштейну.

20 сентября руководитель УГООКН рассказал о ситуации вокруг Фабрики-кухни.

"Сейчас обновленный проект проходит госэкпертизу. Надеемся, что через 10-12 дней работы по реставрации возобновят. Проблему с заморозкой работ мы планируем обсудить с представителями министерства культуры Самарской области" - сообщил Владимир Филипенко на пресс-конференции.

По его словам, исполнители пока освоили только 70 миллионов при общей сумме контракта свыше 500 миллионов. Кроме того, как сообщил информированный источник, новая экспертиза повлечет за собой изменение договора и увеличение суммы еще на 200 миллионов.

Владимир Филипенко так же сообщил, что реставрация Фабрики-кухни будет завершена осенью 2018 года.

Фотография: Табурент

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