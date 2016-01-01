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Самаре нужны рабочие, официанты и горничные

Работодатели Самарской области больше всего нуждаются в специалистах рабочих профессий, сферы обслуживания и IT, пишет 63.ru.

В связи с подготовкой города к ЧМ-2018 наблюдается нехватка кадров в сфере обслуживания — официантов и горничных.Также в Самаре мало IT-специалистов и фрезеровщиков 6-го разряда — таких работников компании региона ищут по всей стране.

Среди самых невостребованных профессий оказались юристы и экономисты — центр занятости предлагает таким выпускникам бесплатно переучиться на рабочую специальность.

Отметим, сейчас для молодых специалистов в Самарской области есть программа поддержки. Если выпускник год работает по профессии, то он может подать заявление в центр занятости и получить единовременную денежную выплату в размере 127 тысяч рублей. При этом его специальность должна входить в список востребованных профессий, подробности по ссылке.

Добавим, недавно был опубликован рейтинг профессий, которые самарцы считают наиболее престижными: в топ вошли специалисты в области IT разработки и дизайна (21%), юристы (13%) и государственные служащие (12%).

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