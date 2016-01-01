Самаре нужны рабочие, официанты и горничные
Работодатели Самарской области больше всего нуждаются в специалистах рабочих профессий, сферы обслуживания и IT, пишет 63.ru.
В связи с подготовкой города к ЧМ-2018 наблюдается нехватка кадров в сфере обслуживания — официантов и горничных.Также в Самаре мало IT-специалистов и фрезеровщиков 6-го разряда — таких работников компании региона ищут по всей стране.
Среди самых невостребованных профессий оказались юристы и экономисты — центр занятости предлагает таким выпускникам бесплатно переучиться на рабочую специальность.
Отметим, сейчас для молодых специалистов в Самарской области есть программа поддержки. Если выпускник год работает по профессии, то он может подать заявление в центр занятости и получить единовременную денежную выплату в размере 127 тысяч рублей. При этом его специальность должна входить в список востребованных профессий, подробности по ссылке.
Добавим, недавно был опубликован рейтинг профессий, которые самарцы считают наиболее престижными: в топ вошли специалисты в области IT разработки и дизайна (21%), юристы (13%) и государственные служащие (12%).
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 12:38
Первые заморозки этой осени ожидаются в ночь на 22 сентября
Комментариев: 0
|Фабрика-кухня завтра не рухнет?
Сегодня, 11:34
|На фасаде дома по ул. Демократической появится портрет Юрия Гагарина
Вчера, 14:09
|Тольятти оказался на "дне" рейтинга городов по стоимости жизни
Вчера, 13:44
|"Медиалогия" опубликовала рейтинг самарских СМИ за II квартал
Вчера, 12:14