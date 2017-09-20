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Зачем в Самаре создали единственный в России муниципальный центр рок-н-ролла?
В Самаре создано муниципальное предприятие "Центр рок-н-ролла". Учредителем выступит горадминистрация, финансирование возьмет на себя самарская казна. Это единственное в России муниципальное учреждение подобного рода.
Как говорится в сообщении мэрии, МАУ создано в целях «создания условий для организации досуга и обеспечения жителей Самары услугами культуры». Расположится Центр рок-н-ролла на ул. Некрасовской, 62, в помещении площадью 18 метров.
Чем объяснить внезапное желание популяризовать рок-музыку, возникшее у городской администрации?
Как сообщил информированный источник, эта инициатива связана с "Музеем рок-н-ролла", который планируется открыть к 2018 году в здании КРЦ «Звезда». Презентация музея состоялась два года назад в Музее модерна. Гостям представили бас-гитару Hofner с автографом Пола Маккартни, египетский шарф Эрика Клэптона и фотоаппарат Джорджа Харрисона. В основе музея - личная коллекция Владимира Аветисяна. Предполагается, что уже готовый музей будет передан на баланс муниципалитета.
В городском департаменте информации рассказали, что Олег Фурсов поддержал предложение Владимира Аветисяна о создании в Самаре Музея рок-н-ролла. "Учитывая, что уникальная коллекция музыкальных инструментов, которой владеет Владимир Евгеньевич, будет очень интересна горожанам и туристам, глава города принял решение о создании муниципального автономного учреждения "Центр рок-н-ролла", — пишет "Волга Ньюс".
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