Вчера, 22:37

Социолог Белого Дома Явкин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Николай Явкин обвиняется в мошенничестве на сумму девять с половиной миллионов бюджетных рублей.

Сегодня Самарский районный суд арестовал директора Приволжского центра общественного мониторинга Николая Явкина до 18 ноября.

По версии следствия, департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области заключил с центром контракт на социологический опрос 45 тысяч жителей региона. Явкин с 30 апреля по 7 июля 2015 года предоставил заказчику отчеты с заведомо ложными данными и получил 10 млн рублей. Директор центра якобы перевел 8,3 млн рублей из этих средств на свою банковскую карту. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2013 по 2015 годы центр получил подряды на 62,2 млн рублей, из них 61,8 млн рублей - от департамента управления делами губернатора и правительства региона.

Фотография: 63.ru

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