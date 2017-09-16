Социолог Белого Дома Явкин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве
Николай Явкин обвиняется в мошенничестве на сумму девять с половиной миллионов бюджетных рублей.
Сегодня Самарский районный суд арестовал директора Приволжского центра общественного мониторинга Николая Явкина до 18 ноября.
По версии следствия, департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области заключил с центром контракт на социологический опрос 45 тысяч жителей региона. Явкин с 30 апреля по 7 июля 2015 года предоставил заказчику отчеты с заведомо ложными данными и получил 10 млн рублей. Директор центра якобы перевел 8,3 млн рублей из этих средств на свою банковскую карту. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2013 по 2015 годы центр получил подряды на 62,2 млн рублей, из них 61,8 млн рублей - от департамента управления делами губернатора и правительства региона.
Фотография: 63.ru
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