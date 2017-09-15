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Михаил (Лев) Ушаков, "похитивший" у "Роснефти" 106 миллионов рублей, вышел на свободу

Руководитель театра "Лайт"отсидел 4 года, из них 2 - под домашним арестом.

В сентябре 2015 года Ленинский районный суд Самары вынес обвинительный приговор Михаилу (Льву) Ушакову и братьям Алексею и Андрею Зуевым по делу о хищении у «Роснефти» 106 миллионов рублей. После апелляции Андрея Зуева приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, Алексея Зуева - к четырем годам и четырем месяцам, а Михаила Ушакова - к четырем годам, два из которых он провел под домашним арестом.

О своем освобождении Михаил, поменявший имя на Лев написал ВКонтакте:

Друзьям и всем, кто меня поддерживал в последние 4 года. В пятницу я вернулся домой. Сейчас период адаптации и реабилитации - прихожу в себя. Благодарю за вашу поддержку, для меня она была крайне важна и осталась в памяти. Спасибо!

По версии следствия,в период с февраля 2012 года по март 2013 года Ушаков и Зуевы похитили у нефтяной компании 106 миллионов рублей. Причем деньги «Роснефть» сама перечислила на счет театра "Лайт". Основанием для этого стал договор между организациями, а также отчет о якобы выполненных работах по нему. Оба документа следствие признало фиктивными.

В том, что компания "Роснефть" так легко перечислила на театральную постановку сумму, достаточную для существования театра "Лайт" на протяжении нескольких лет, следствие ничего подозрительного не увидело, хотя подсудимые неоднократно утверждали, что от похищенных денег им ничего не досталось.

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