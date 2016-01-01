Сегодня, 14:09

На фасаде дома по ул. Демократической появится портрет Юрия Гагарина

Команда художников начала работу над 30-метровым портретом врача и почетного гражданина Самары – Владимира Середавина, сообщает 63.ru. Граффитисты нанесли разметку на многоэтажный дом на ул. Губанова, 4, который недавно капитально отремонтировали. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года гости города смогут полюбоваться на эти творения.

– Многоквартирные дома, на которых рисуются граффити, выбраны неслучайно. Они расположены на гостевых маршрутах, хорошо видны с проезжей части, а фасады уже капитально отремонтированы. Так, в ближайшее время начнутся работы по нанесению изображения Юрия Гагарина на доме №43 по ул. Демократической, – рассказали в Фонде капитального ремонта.



Это будет не первый портрет известного самарца на фасаде. Так, на стене дома в пос. Управленческом недавно изобразили советского генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова.

Для его создания художникам из команды «Самара Граффити» потребовалось 210 баллонов с краской. За две недели они создали масштабное граффити, которое является самым большим в городе.

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