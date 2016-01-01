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Тольятти оказался на "дне" рейтинга городов по стоимости жизни

Специалисты сайта Domfond составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов России по стоимости жизни. Россияне оценивали по десятибалльной шкале свое согласие с высказыванием "Для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу/области". Участие в опросе принимали 258 441 человек.

В среднем по стране респонденты оценили стоимость жизни на 4,2 балла. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с финансовой точки зрения городами составила 1,8 балла.

Лидером городов с максимальными оценками стала Москва. Однако даже жители столицы оценивают стоимость жизни на 5,7 балла. Второе место занял Санкт-Петербург, а замкнула тройку лидеров Тюмень.

В числе наименее привлекательных городов с финансовой точки зрения оказался Тольятти, который расположился практически на самом "дне" рейтинга. Город с 4,2 баллами занял 93-е место, которое занимал и в прошлом году.

Замыкают список аутсайдеров такие города, как Орск, Волгоград и Шахты.

Самара же с 5 баллами заняла в рейтинге 36-е место, прибавив с прошлого года 8 позиций.

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