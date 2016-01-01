Сегодня, 12:14

"Медиалогия" опубликовала рейтинг самарских СМИ за II квартал

Компания Медиалогия регулярно публикует отчеты о популярности и цитируемости местных СМИ.

Основой для построения рейтинга служит Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 000 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Рейтинг СМИ Самарской области

СМИ Категория Индекс цитируемости 1. Volga.news Интернет 167,77 2. 63.ru Интернет 162,77 3. НИА Самара Информагентство 72,92 4. Самарское обозрение Газета 48,01 5. Tltgorod.ru Интернет 46,95 6. Samru.ru Интернет 43,60 7. Syzran-small.ru Интернет 39,14 8. Самарская газета Газета 22,62 9. Samara.ru Интернет 18,18 10. Progorodsamara.ru Интернет 16,05 11. CityTraffic.ru Интернет 12,89 12. Городские ведомости Газета 10,94 13. Август Радио 9,76 14. Tltnews.ru Интернет 8,53 15. ИА Засекин Информагентство 8,44 16. Комсомольская правда Газета 8,34 17. ГТРК Самара ТВ 8,01 18. Sgpress.ru Интернет 7,80 19. Волжская коммуна Газета 6,72 20. Коммерсантъ - Волга Газета 5,4

Источник

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.