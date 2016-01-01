"Медиалогия" опубликовала рейтинг самарских СМИ за II квартал
Компания Медиалогия регулярно публикует отчеты о популярности и цитируемости местных СМИ.
Основой для построения рейтинга служит Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 000 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
Рейтинг СМИ Самарской области
|СМИ
|Категория
|Индекс цитируемости
|1. Volga.news
|Интернет
|167,77
|2. 63.ru
|Интернет
|162,77
|3. НИА Самара
|Информагентство
|72,92
|4. Самарское обозрение
|Газета
|48,01
|5. Tltgorod.ru
|Интернет
|46,95
|6. Samru.ru
|Интернет
|43,60
|7. Syzran-small.ru
|Интернет
|39,14
|8. Самарская газета
|Газета
|22,62
|9. Samara.ru
|Интернет
|18,18
|10. Progorodsamara.ru
|Интернет
|16,05
|11. CityTraffic.ru
|Интернет
|12,89
|12. Городские ведомости
|Газета
|10,94
|13. Август
|Радио
|9,76
|14. Tltnews.ru
|Интернет
|8,53
|15. ИА Засекин
|Информагентство
|8,44
|16. Комсомольская правда
|Газета
|8,34
|17. ГТРК Самара
|ТВ
|8,01
|18. Sgpress.ru
|Интернет
|7,80
|19. Волжская коммуна
|Газета
|6,72
|20. Коммерсантъ - Волга
|Газета
|5,4
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