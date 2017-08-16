Сегодня, 12:23

Nissan вышел из состава акционеров АвтоВАЗа



Французский автоконцерн Renault выкупил 9,15% акций АвтоВАЗа у японского концерна Nissan в СП Alliance Rostec Auto B.V. (контролирует 64,6% акций ПАО «АвтоВАЗ»), сообщил "Коммерсант".

На конец 2016 года 73,3% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17,55% — у госкорпорации «Ростех», 9,15% — у Nissan International Holding B.V. Таким образом, Nissan вышел из состава акционеров АвтоВАЗа.

В Renault рассказали, что эта сделка никак не отразится на проектах альянса Renault-Nissan, существующих в настоящий момент. В концерне не раскрыли, как сделка повлияет на деятельность АвтоВАЗа, но заметили, что этот шаг является логичным, «частью процесса рекапитализации АвтоВАЗа». При этом группа Renault будет дальше представлять интересы альянса в СП Alliance Rostec Auto B.V. Комментарий Nissan получить пока не удалось.

После того как убыток АвтоВАЗа в 2015 году вырос втрое и достиг 73,85 млрд руб., компания заявила о необходимости помощи акционеров. Сейчас на АвтоВАЗе продолжается процедура финансового оздоровления компании путем допэмиссии акций. В ходе первого этапа допэмиссии СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. приобрело 1,65 млрд акций допвыпуска за 14,85 млрд руб., кипрская Renaissance Securities Limited — 1,25 млрд акций на 11,25 млрд руб.

Источники "Ъ" в автопроме расходятся во мнении о том, почему Nissan вышел из состава акционеров АвтоВАЗа накануне его оздоровления. Один из собеседников "Ъ", знакомых с ситуацией, полагает, что дело в том, что японский концерн «устал» владеть хронически убыточным активом. В 2016 году убыток АвтоВАЗа снизился на 39,3%, до 44,8 млрд руб., в 2018 году планируется, что завод выйдет на операционную безубыточность. При этом собеседник "Ъ" уверен, что это никак не скажется на деятельности АвтоВАЗа,— пока сборка Nissan на мощностях завода выгодна, она будет, по его мнению, продолжаться. Другой источник “Ъ” предполагает, что эта сделка может быть отражением глобальных взаимоотношений Nissan с Renault на других рынках, а выход Nissan из владения АвтоВАЗом собеседник называет реакцией на них. Идею о том, что Nissan разочаровался в российском рынке, источник опровергает. Еще один собеседник "Ъ" считает, что эта сделка — сигнал о том, что у Nissan «плохи дела, особенно в России».

Nissan не раскрывал в глобальной отчетности убытки от владения АвтоВАЗом. По итогам 2015 года убыток Renault от АвтоВАЗа составил €620 млн. Nissan с начала года снял с производства модель Sentra, впрочем, в марте ее выпуск был возобновлен. В 2015 году был прекращен выпуск модели Teana в Санкт-Петербурге, а затем модели Tiida в Ижевске. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь—август на фоне восстановления спроса на автомобили Nissan сократил долю рынка на 0,3 п. п., до 4,8%, продажи марки выросли на 2%, до 46,8 тыс. штук.



Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» уверен, что выход Nissan из АвтоВАЗа никак не повлияет на деятельность компаний — изначально предполагалось, что допэмиссию совершает Renault, а Nissan не планировал участвовать в процессе. Так, по итогам второго этапа допэмиссии его доля и так была бы размыта и оказалась бы очень маленькой, рассуждает эксперт. Он считает, что альянс Renault-Nissan будет продолжать тесное сотрудничество, и сомневается в том, что Nissan Almera или Datsun перестанут собирать на АвтоВАЗе. По мнению аналитика, эта сделка — скорее технический, а не стратегический момент, который может привести к кардинальным изменениям.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.