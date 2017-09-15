В Тольятти загорелся лес
На месте работают около 25 человек личного состава, а так же дежурные бригады из 76,35,70,81,11 пожарных частей, сообщает .
На помощь им присланы два бойлера с водой от водоканала и города.
Также был объявлен общий сбор спасателей центра гражданской защиты города в составе 30 человек. Работает 6 поисково-спасательных групп.
Предварительно, площадь пожара около 4 тыс. кв. м. Ранее называлась цифра в 2 тыс. кв. м. Горит трава и подстилка.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что возгорание травы в лесной зоне было локализовано в 14:38, а уже через пять минут полностью ликвидировано.
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