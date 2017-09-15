Beat Weekend 2017 в Самаре. Полная программа
C 4 по 8 октября в Самаре, в кинотеатре «КиноВертикаль» пройдет фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival.
В программу Beat Weekend 2017 вошли шесть картин:
«Все эти бессонные ночи»
режиссер: Михал Марчак
«Когда я думаю о Германии ночью»
режиссер: Ромуальд Кармакар
«Рейв в Иране»
режиссер: Сюзанн Майерс
«День независимости»
режиссер: Мортен Тровик
«Хайп!»
режиссер: Дуг Прэй
«Я - Гагарин»
режиссер: Ольга Дарфи
Сенсация кинофестиваля Sundance и фильм открытия Beat Film Festival этого года -документально-игровая картина «Все эти бессонные ночи» (All These Sleepless Nights) бросает зачарованный взгляд на современное поколение двадцатилетних. В декорациях ночной жизни Варшавы под саундтрек Caribou встретятся безудержность юности и боль взросления, танцы сутками напролет и купидоновы стрелы в сердце навылет.
В программу фестиваля вошел и один из самых громких документальных фильмов года «День независимости» (Liberation Day) - хроника невероятного путешествия словенской рок-группы Laibach в Северную Корею, грандиозной концептуальной акции, в процессе которой ее участникам приходится на своем опыте проверить, как может выглядеть первый рок-концерт западного артиста в самой закрытой стране мира.
«Рейв в Иране» (Raving Iran) - хит международных фестивалей о подпольной электронной сцене в Тегеране, где среди чайных садов и золотых закатов двое молодых иранских диджеев устраивают секретные вечеринки.
«Хайп!» (Hype!) - культовый путеводитель по музыкальной сцене Сиэтла 1990-х, в котором главные герои «гранж-бума» во главе с Куртом Кобейном рассматриваются на равных с группами, чьи имена сегодня мало кто вспомнит. И все для того, чтобы в итоге обнаружить: знаменитый «Саунд Сиэтла» не начинался с Nirvana и не закончился на Soundgarden.
«Когда я думаю о Германии ночью» (If I Think of Germany at Night) - новая работа известного немецкого режиссера Ромуальда Кармакара, впервые показанная на Берлинском кинофестивале. Главные герои ночного Берлина - Рикардо Виллалобос, Роман Флюгель, Move D, Ata и Соня Мунир - расскажут о том, как электронная сцена превратилась в полноправную художественную институцию, о роли музыки в их жизни, гастролях и доме.
«Я - Гагарин» - фильм о первом российском рейве Гагарин-party в павильоне «Космос» на ВДНХ, стихийных вечеринках в клубе «Танцпол» на Фонтанке и танцевальной культуре начала 90-х, которая тесно была переплетена с художественной - такие художники, как Тимур Новиков, черпали в ней вдохновение не меньше чем в немецком экспрессионизме или поп-арте.
Полная программа Beat Weekend 2017 и расписание показов доступны на сайте фестиваля
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