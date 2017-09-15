Сегодня, 11:52

в Самаре пройдет 3-й Межрегиональный фестиваль «Волга театральная». Программа

С 23 по 30 сентября на трех площадках покажут свои лучшие спектакли театра Самары и других городов России.

Программа фестиваля

23 сентября

18:00

в театре «Самарская площадь»

Театр «Самарская площадь» (Самара) - «Вишневый сад» (А. Чехов) (16+)

24 сентября

18:00

в театре драмы

Государственный академический русский драматический театр республики Башкортостан (Уфа) - «Улыбайтесь, господа» (Г.Горин) (16+)

18:30

в театре «Самарская площадь»

ТЮЗ «Дилижанс» (Тольятти) - «Король забавляется» (В. Гюго) (16+)

13:00

в театре кукол «Лукоморье»

Театр кукол «Лукоморье (Самара) - «Городок в табакерке» (В.Одоевский) (5+)

25 сентября

18:00

в театре драмы

Государственный русский драматический театр республики Удмуртия (Ижевск) - «Слуга двух господ» (К. Гольдони) (16+)

18:30

в театре «Самарская площадь»

Русский драматический театр «Мастеровые» (Набережные Челны) - «Карл и Анна» (Л. Франк) (16+)

26 сентября

18:00

в театре драмы

Драматический театр им. Гончарова (Ульяновск) - «Капитанская дочка» (А. Пушкин) (16+)

18:30

в театре «Камерная сцена»

Театр «Камерная сцена» (Самара) - «Ося» (С. Рубина) (16+)

27 сентября

18:00

в театре драмы

Драматический театр «Колесо» им. Дроздова (Тольятти) - «Доходное место» (А. Островский) (16+)

19:00

в театре «Грань» (Новокуйбышевск)

Театр «Грань» (Новокуйбышевск) - «Король Лир» (У. Шекспир) (18+)

28 сентября

18:00

в театре драмы

ТЮЗ (Пермь) - «Продавец дождя» (Р. Нэш) (16+)

29 сентября

18:00

в театре драмы

БДТ им. Качалова (Казань) - «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (П.-О. Бомарше) (16+)

18:30

в театре «Самарская площадь»

Драматический театр им. А.Н. Толстого (Сызрань) - «Дульсинея Тобосская» (А. Володин) (16+)

30 сентября

18:00

в театре драмы

Государственный областной драматический театр им. Горького (Оренбург) - «Милые люди» (В. Шукшин) (12+)

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