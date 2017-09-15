в Самаре пройдет 3-й Межрегиональный фестиваль «Волга театральная». Программа
С 23 по 30 сентября на трех площадках покажут свои лучшие спектакли театра Самары и других городов России.
Программа фестиваля
23 сентября
18:00
в театре «Самарская площадь»
Театр «Самарская площадь» (Самара) - «Вишневый сад» (А. Чехов) (16+)
24 сентября
18:00
в театре драмы
Государственный академический русский драматический театр республики Башкортостан (Уфа) - «Улыбайтесь, господа» (Г.Горин) (16+)
18:30
в театре «Самарская площадь»
ТЮЗ «Дилижанс» (Тольятти) - «Король забавляется» (В. Гюго) (16+)
13:00
в театре кукол «Лукоморье»
Театр кукол «Лукоморье (Самара) - «Городок в табакерке» (В.Одоевский) (5+)
25 сентября
18:00
в театре драмы
Государственный русский драматический театр республики Удмуртия (Ижевск) - «Слуга двух господ» (К. Гольдони) (16+)
18:30
в театре «Самарская площадь»
Русский драматический театр «Мастеровые» (Набережные Челны) - «Карл и Анна» (Л. Франк) (16+)
26 сентября
18:00
в театре драмы
Драматический театр им. Гончарова (Ульяновск) - «Капитанская дочка» (А. Пушкин) (16+)
18:30
в театре «Камерная сцена»
Театр «Камерная сцена» (Самара) - «Ося» (С. Рубина) (16+)
27 сентября
18:00
в театре драмы
Драматический театр «Колесо» им. Дроздова (Тольятти) - «Доходное место» (А. Островский) (16+)
19:00
в театре «Грань» (Новокуйбышевск)
Театр «Грань» (Новокуйбышевск) - «Король Лир» (У. Шекспир) (18+)
28 сентября
18:00
в театре драмы
ТЮЗ (Пермь) - «Продавец дождя» (Р. Нэш) (16+)
29 сентября
18:00
в театре драмы
БДТ им. Качалова (Казань) - «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (П.-О. Бомарше) (16+)
18:30
в театре «Самарская площадь»
Драматический театр им. А.Н. Толстого (Сызрань) - «Дульсинея Тобосская» (А. Володин) (16+)
30 сентября
18:00
в театре драмы
Государственный областной драматический театр им. Горького (Оренбург) - «Милые люди» (В. Шукшин) (12+)
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