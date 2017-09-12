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29 сентября в Самаре откроется выставка и пройдет встреча с Никасом Савфроновым

29 сентября в музее Алабина начнет свою работу выставка заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова «Избранное».

29 сентября в 15-00 пройдет творческая встреча Никаса Сафронова в музее. Стоимость билета - 500 рублей.



Жанры, представленные в экспозиции, наиболее полно отражают мировоззрение и художественное осмысление реальности известным мастером живописи современной России, Никасом Сафроновым.



На выставке жители и гости города увидят более 100 работ разных направлений - классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.

Деятели культуры будут иметь возможность пообщаться с художником. Никас Сафронов планирует провести встречи, мастер-классы, творческие вечера.

Выставка будет работать до 26 ноября 2017 года.

Стоимость билетов: 300 руб. - входной, 250 руб. - студенческий и пенсионный,

150 руб. - школьный, 150 руб. - фотосьемка (на телефон, фотоаппарат)

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