Вчера, 22:49

Спиртное в Самаре будут продавать с 8 до 23 часов и в дни молодежных праздников

19 сентября на заседании комитета по промышленности депутаты поддержали законопроект о снятии региональных ограничений по продаже алкоголя.

Это не собственное желание депутатов, а необходимость привести местное законодательство в соответствие с федеральным. Теперь регионам запрещено самовольно устанавливать запреты по продаже алкоголя.

В Самарской области в ближайшее время отменяются ранее действующие ограничения по продаже алкоголя с 22 часов и до 10 утра. Теперь спиртное можно будет купить с 8 утра до 23 часов.

Исключаются нормы, касающиеся слабоалкогольной продукции.

"Депутатами Государственной думы внесли изменения в федеральный закон о государственном регулировании алкогольной продукции. Он вступил в силу 31 июля 2017 года. В этом законе предусмотрен запрет для органов государственной власти субъектов вводить дополнительные ограничения времени и мест розничной продажи алкоголя. В этой связи областной закон приведен в соответствие с федеральным. С 14 по 28 августа проходили публичные слушания по законопроекту с участием бизнес-сообщества, и поступили предложения об отмене региональных ограничений по дням. Имеется в виду День студенчества, Международный день защиты детей, День Молодежи", - сказала заместитель председателя комитета СГД Светлана Бескоровайная.

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