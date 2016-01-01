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Южный мост в Самаре полностью откроют после ремонта в октябре

Об этом сообщил 63.ru руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.

- Финансирование составляет 248 млн рублей. Сейчас движение осуществляется по уже отремонтированной половине моста и путепровода. Исходя из темпа работ в октябре они будут открыты в полном объеме, - сообщил Вячеслав Коновалов.

Напомним, ремонт Южного моста стартовал в апреле. Чтобы не закрывать дорогу полностью, городские власти организовали замысловатую схему организации движения. Для машин оставили только половину дороги. При этом автобусы и грузовики пустили в объезд путепровода «Аврора».

Непросто приходится пассажирам общественного транспорта. Они вынуждены обходить ремонт путепровода пешком.

Первый этап работ завершился во второй половине июля, когда на мосту открыли для движения одну из полос.

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