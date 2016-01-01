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В Самаре запустят трамвайный маршрут №23 для слепых

В Самаре с 20 сентября начнет курсировать специальный трамвай для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки мэрии Самары Светлана Найденова.

– Это первый шаг. В дальнейшем мы планируем внедрить эту систему на других направлениях общественного транспорта, – рассказала Светлана Найденова.

– При подъезде к остановке возле первой двери срабатывает звуковое оповещение: «Подъехал трамвай 23-го маршрута». Проект поможет инвалидам по зрению и пожилым. Мы в короткие сроки приобрели оборудование. Установили в семи вагонах. Их запустят с завтрашнего дня, – пояснил заместитель руководителя департамента транспорта мэрии Самары Олег Яхин.

Оборудование трамваем специальным оповещением это начало внедрения в областной столице системы «Говорящий город». Она, помимо прочего, подразумевает использование радиосвязи. Горожанам с ограниченными возможностями здоровья будут выдавать приборы, похожие на рации. Гаджеты нужно будет носить с собой, чтобы ориентироваться по приближению общественного транспорта и на улице.

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