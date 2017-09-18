Вчера, 17:21

Самарский цирк закроют после новогодних каникул на 2 года

Об этом sgpress.ru сообщила директор самарского цирка Ирина Попова.

Последним представлением станет «Зимняя сказка», которое покажут на новогодних каникулах.

- После этого цирк закроется на два года, - пояснила Ирина Попова. - Согласно проекту реконструкции, каркас здания сохранится. Внутри все будет полностью модернизировано. Кроме вентиляции, обновленной системы пожарной безопасности, здесь установят камеры наружного и внутреннего наблюдения. Зал оснастят современным световым и звуковым оборудованием.

Особое внимание, по словам Ирины Поповой, уделят созданию доступной среды. Будут установлены пандусы, организованы специальные места для людей с ограниченными возможностями. Общее количество посадочных мест после реконструкции сократится с 2000 до 1800.

Для посетителей обустроят подземный паркинг. Кроме того, рядом будет построена трехэтажная гостиница и специальный корпус для содержания животных. Стоимость проекта полной реконструкции составляет 906 млн рублей.

По словам директора цирка, часть работ могут уже начать в этом году, если будет подписан контракт с подрядчиком. Они не помешают проведению представлений.

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