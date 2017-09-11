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В Самаре пройдет творческая встреча актрисы, режиссера, народной артистки РФ Светланы Дружининой

20 сентября в 14:00 в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, д.103/105, Большой зал) в рамках фестиваля «Соль земли» состоится творческая встреча с народной артисткой РФ Светланой Дружининой.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Самарской области, Администрации городского округа Самара, Клуба Почетных Граждан Самарской области.

Учредитель фестиваля: СООФ «Поволжский историко-культурный фонд».

Светлана Сергеевна Дружинина – советская и российская киноактриса, кинорежиссёр, сценарист, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народная артистка РФ.

Она внесла огромный вклад в российский кинематограф, за что получила множество признаний и наград. Сыграв в таких фильмах, как «Дело было в Пенькове» и «Девчата», актриса навсегда завоевала любовь зрителей – звездные роли Ларисы и Анфисы до сих пор остаются ее визитными карточками.

А в режиссерском портфолио у Светланы Сергеевны есть всенародно любимые картины «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперёд!», исторический сериал «Тайны дворцовых переворотов» и другие.

На встрече народная артистка расскажет о своем творческом пути, любви к профессии, творческом союзе со своим супругом Анатолием Мукасеем и ответит на интересующие вопросы зрителей.

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