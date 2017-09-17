В селе Ширяево открылся обзорный маршрут к ЧМ-2018
Она была здесь и прежде, но сейчас ее обустроили и сделали удобной для туристов всех возрастов, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет "Самарская газета".
У начала тропы – удобные и яркие указатели. Выше - готова стоянка для автотранспорта, туалеты и информационные аншлаги, где даны карта-схема Волжского лесничества, информация о памятниках природы национального парка, о правилах оказания первой медицинской помощи пострадавшим в горах.
Вход в резные ворота с деревянными фигурками жигулевских богатырей – и начинается выложенная камнем дорожка, которая идет наверх к главной обзорной площадке. На пути менее чем километрового маршрута – видовые площадки для любования Ширяевской долиной, Волгой, Монастырской горой. Наверху – скамьи, малые архитектурные формы и деревянное ограждение над обрывом, которого прежде не было. Площадка засыпана черноземом засеяна травой. Вид – «валютный», как шутят первые посетители.
- Маршрут вроде бы известный, но обустроен теперь по-новому, комфортно и безопасно, - отмечает директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов. - Мы готовы встречать и жителей губернии, соседних регионов, и гостей ЧМ-2018.
Руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев сообщил, что как раз в день открытия тропы с транспортными и круизными компаниями обсуждалось создание гостевых экологических маршрутов с доставкой по Волге.
У гостей мирового первенства по футболу, которые прибудут в Самару на несколько дней, речные маршруты в Ширяево наверняка окажутся востребованными. И новая тропа на Попову гору точно не останется без внимания, поскольку объект познавателен, красив и при этом доступен для всех.
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