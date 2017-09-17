Сызранские джиперы-инвалиды публикуют фото из экспедиции по Южному Уралу
Любитель джипинга из Сызрани Дмитрий Кондрашин, отправившийся в экспедицию к Южному Уралу, на своей странице ВКонтакте публикует фотоотчеты о своем путешествии.
Напомним, лишившийся в детстве ног джипер вместе с еще двумя инвалидами из общественной организации «Сила воли» 12 сентября стартовали из нашего города, чтобы пройти 700 км до точки назначения, а потом еще 180 км по уральскому бездорожью.
15 сентября Дмитрий в шутку написал на своей странице в социальной сети, что они «еще живы и продолжают движение». Сегодня ночью, 17 сентября, он выложил еще одну порцию фотографий с подписью, что «преодолеть уральский хребет непросто».
Судя по снимкам, путешественникам пришлось преодолевать заваленные буреломом лесные просеки, грязевые заторы, форсировать вброд небольшие реки и болота.
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