Вчера, 19:43

Горнолыжный комплекс "Красная Глинка" выставлен на продажу за 300 млн рублей

Горнолыжный комплекс "Красная Глинка" в ближайшее время может сменить собственника, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, лица, близкие к бенефициару группы "СОК" Юрию Качмазову, управляющие комплексом, выставили его на продажу за 300 млн рублей. Эти данные подтверждают ряд лиц, близких к руководству "Красной Глинки". Получить комментарии на самом комплексе источнику не удалось.

Оператором ГЛК "Красная Глинка" является ООО "Горнолыжный комплекс". По данным ЕГРП Росреестра, той же компании принадлежит недвижимость спортивного объекта.

На сайте комплекса и в группах в соцсетях объект называется ГЛК "СОК Красная Глинка", причем компания активно использует логотип группы "СОК". Формально оператор комплекса не имеет отношения к группе "СОК" и ее бенефициару Юрию Качмазову.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами ООО "Горнолыжный комплекс" являются его генеральный директор Павел Савинов (47%), Ольга Коновалова (33%) и АО "СГЛК" (10%), которое, в свою очередь, контролируется кипрским офшором.

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