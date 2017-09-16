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Самарчанка отстояла в суде свое право быть мотористом-рулевым

В Самарском районном суде города Самары, 15 сентября 2017 года, завершилось повторное рассмотрение дела Светланы Медведевой к Самарскому речному пассажирскому предприятию.

Суд признал, что международно признанный запрет дискриминации женщин не допускает отказ женщине в приеме на работу по «опасным» специальностям, несмотря на то, что такой запрет установлен в российском законе.

Об этом сообщает антидискриминационный центр "Мемориал".

Дело было рассмотрено спустя пять лет (!) после того, как в 2012 году районный суд Самары отказал Светлане в иске на основании того, что постановлением Правительства установлен перечень из 456 «запрещенных» профессий для женщин, куда входит и должность моториста-рулевого. Поводом для нового рассмотрения дела стало первое в отношении России решение Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, принятое в 2016 году по жалобе Светланы Медведевой. В июле 2017 года Верховный Суд России указал, что решение Комитета ООН является поводом для пересмотра дела по новым обстоятельствам и направил на новое рассмотрение в районный суд.

При новом рассмотрении дела Пассажирское предприятие настаивало на том, что приоритет имеет российский закон, защищающий женщин от вредных условий труда, и никакая дискриминация не имеет места. Светлана Медведева утверждала, что под предлогом защиты женщин российский закон фактически лишает ее возможности получить работу по специальности и продвигаться по карьерной лестнице.

Светлана - мать двоих детей, и отказ в трудоустройстве означает, что для нее закрыта возможность получения более высокооплачиваемой работы на теплоходе. Запрет принимать на работу мотористом-рулевым женщин - это прямая дискриминация, так как в результате более высокооплачиваемую работу получают только мужчины.

Решение по этому делу, текст которого пока не готов, показывает, что дискриминация женщин может иметь место не только тогда, когда работодатель намеренно нарушает права женщин, но и в тех случаях, когда права женщин ограничиваются законом под благим предлогом защиты самих женщин. Благодаря упорству Светланы Медведевой именно международно признанное понимание дискриминации было подтверждено судом и российским властям было указано на необходимость отмены списка запрещенных профессий для женщин.

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