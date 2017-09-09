Сегодня, 13:04

Самарцы могут попасть на канал «ТНТ»

Съемочный трейлер «ТНТ» отправился в большой российский тур. Всего он сделает остановки в 18 городах, где планируется снять почти 3000 межпрограммных роликов с участием обычных зрителей.

Представители «ТНТ» уже побывали во Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани. В субботу и воскресенье, 23 и 24 сентября, съемки пройдут в Самаре на парковке у центрального входа ТРК «Космопорт».

Чтобы попасть на «ТНТ», нужно подойти с 12:00 до 20:00 к «Космопорту» и занять очередь в съемочный трейлер. До съемок необходимо пройти небольшую подготовку (стилисты-визажисты, инструкции от режиссера) и далее записать ролик.

После этого участникам дадут ссылку на готовое видео, которое нужно разместить на своей странице во «Вконтакте» с тегом #ТНТздесь. Лучшие ролики, по результатам зрительского голосования в официальной группе «ТНТ» в «ВКонтакте», попадут в эфир.

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