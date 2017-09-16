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В регионе отметили День Дружбы народов

Волга Ньюс

В воскресенье, 17 сентября, в экограде "Волгарь" состоялось празднование Дня Дружбы народов. Участие в торжестве принял глава региона Николай Меркушкин, сообщает Волга Ньюс.

Напомним, Самарская область — единственный в стране регион, который отмечает этот праздник. Идея его проведения исходила от общественной организации "Союз народов Самарской области". Благодаря поддержке губернатора событие приобрело региональный масштаб.

Праздник прошел в центре микрорайона, а в следующем году он переедет в этнокультурный комплекс "Парк дружбы народов". Национальная деревня с 22 подворьями станет еще одной достопримечательностью региона.

"В этом году будут закончены 11 домов, в феврале-марте 2018 года достроят еще 6, а полностью объект сдадут в 2019 году", — пояснил председатель Союза народов области Ростислав Хугаев.

В разгар действа на сцену поднялись почетные гости. "В Самарской области проживает 157 национальностей. Это почти вся наша страна. Мы живем в мире, дружбе, согласии, уважая культуру, обычаи и традиции друг друга. Это самое ценное, что есть у нас, — обратился к собравшимся Николай Меркушкин. — Взаимное проникновение народов уже зафиксировано на генном уровне: мы дополняем друг друга, помогаем друг другу, и от этого наша страна становится великой, сильной и процветающей".



Глава региона поделился впечатлениями о только что увиденном национальном парке. "Мы посмотрели строящуюся национальную деревню — уже к чемпионату мира она будет сделана, и сюда смогут приезжать тысячи людей. Каждый возьмет себе частичку национального колорита тех народов, которые проживают в Самарской области", — сказал губернатор.



По его словам, работа по укреплению межнационального мира будет продолжена. "Мы будем делать все для того, чтобы наши народы жили в уважении друг к другу, а наши национальные автономии были друг с другом связаны. От этого во многом зависит единство нашего общества, успех страны и благополучие ее людей", — считает губернатор.

Со словами приветствия к собравшимся также обратились председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов и Ростислав Хугаев. Они вручили Николаю Меркушкину первый орден дружбы Союза народов Самарской области — за укрепление дружбы и согласия на территории региона.

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