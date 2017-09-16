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Молодые специалисты "Самаранефтегаза" прошли обряд помазания нефтью

На детской оздоровительной базе "Салют" АО "Самаранефтегаз" провело ставший уже традиционным "Праздник поколений". "Праздник поколений" - мероприятие, которое дает возможность для общения ветеранов нефтяной промышленности и молодых специалистов, укрепляет преемственность поколений. В рамках данного мероприятия для молодых нефтяников был организован командообразующий тренинг, а для ветеранов АО "Самаранефтегаз" - вокальный конкурс на летней эстраде ДОБО «Салют».

Главным событием этого дня стало «Посвящение в нефтяники». В этом году церемонию проводили заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Игорь Торгашин, заместитель генерального директора по развитию производства Олег Гладунов, председатель первичной профсоюзной организации АО «Самаранефтегаз» Геннадий Зотов. Пройдя обряд помазания нефтью, молодые специалисты зачитали «Клятву нефтяника».

Завершился "Праздник поколений" фестивалем команд КВН молодых специалистов. Тема КВН - «Светлое нефтяное будущее». Переходящий кубок в этом году достался команде СГМ «Север». В номинации «Лучшая женская роль» победила Юлия Бородулина, а «Лучшая мужская роль» досталась Сергею Чеботаеву.

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