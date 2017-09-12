В Самаре на ул. Сов. Армии автобус врезался в столб
В воскресенье, 17 сентября, примерно в 9:40 водитель рейсового автобуса допустил наезд на контактную опору на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко.
В результате ДТП пострадали семь человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По факту данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По информации niasam.ru, движение трамваев по ул. Антонова-Овсеенко остановлено. По ул. Советской Армии ограничено в некоторых местах.
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