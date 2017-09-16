Вчера, 14:27

В параде студенчества приняло участие 8500 первокурсников

В субботу, 16 сентября, Самара в третий раз присоединилась к Всероссийскому параду студенчества. Под развевающимися флагами на площади Славы собралось около 8,5 тыс. первокурсников. Всего же участие в торжестве приняли более 9 тыс. человек, сообщает Волга Ньюс.



Сбор участников начался в 14:00. Всего на празднике собрались учащиеся 16 вузов и 20 ссузов Самары. В торжественной части парада приняли участие первые лица региона. Под бурные аплодисменты на сцену поднялись губернатор области Николай Меркушкин, председатель губернской думы Виктор Сазонов, депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич, а также руководители 36 учебных заведений области.



Прежде, чем предоставить слово собравшимся, ведущие зачитали приветственное письмо председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.



Затем со словами напутствия обратился к студентам глава региона. Он напомнил, что в этом году в учебные заведения области поступило более 8,5 тыс. первокурсников. "Это радует и возлагает на нас огромную ответственность. Мы должны сделать все, чтобы через 5-6 лет вы вышли из стен вуза специалистами самого высокого уровня", — заявил Николай Меркушкин.

В этом году в область приехали абитуриенты более чем из 70 регионов страны, а также из дальнего и ближнего зарубежья."Для нас это исключительно важно. Значит, наши вузы становятся престижными", — подчеркнул губернатор.

Губернатор подчеркнул, что опираясь на молодое поколение, власти региона сделают все, чтобы Самара стала еще более привлекательной. "Мы благоустроим город, встретим чемпионат мира по футболу и проведем его так, что будем гордиться собой", — сказал губернатор.



Слова напутствия студентам сказал и председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов."Для того, чтобы стать студентами, вы прошли большой путь — школа, ЕГЭ, поступление в вузы и ссузы. Вы лучшие из лучших. Именно от вас будет зависеть дальнейшее развитие нашей области", — подчеркнул Виктор Сазонов.



После приветствия первокурсники присоединились к телемосту с Москвой, участие в котором приняли 36 городов России. Скандируя "Самара, вперед!", ребята подняли вверх руки и передали привет многотысячной студенческой братии.



Завершилось мероприятие традиционной клятвой первокурсника.

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