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Под Красным Яром на М-5 в ДТП погиб пешеход

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, примерно в 4 часа утра в воскресенье, 17 сентября, водитель Skoda Rapid, двигаясь со стороны Самары в направлении Тольятти, на 114 км трассы М-5 в Красноярском районе допустил наезд на неустановленного мужчину, двигавшегося в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков. Погибший мужчина был одет в синие брюки, синюю рубашку, на вид 40-50 лет, волосы короткие седые.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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