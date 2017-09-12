Под Красным Яром на М-5 в ДТП погиб пешеход
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, примерно в 4 часа утра в воскресенье, 17 сентября, водитель Skoda Rapid, двигаясь со стороны Самары в направлении Тольятти, на 114 км трассы М-5 в Красноярском районе допустил наезд на неустановленного мужчину, двигавшегося в попутном направлении.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков. Погибший мужчина был одет в синие брюки, синюю рубашку, на вид 40-50 лет, волосы короткие седые.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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