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В Похвистнево сотрудники Росгвардии нашли пропавшую девочку

Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию. На розыск несовершеннолетней были нацелены патрули, несущие службу на улицах населенного пункта. Ориентировку довели и до экипажей вневедомственной охраны.



В результате на ул. Ново-Полевая сотрудники Росгвардии увидели девушку, приметы которой совпадали с описанием разыскиваемой. В ходе беседы с несовершеннолетней стражи правопорядка выяснили, что это действительно объявленная в розыск жительница Похвистнево.



Сотрудники вневедомственной охраны доставили девочку в отдел полиции. В дальнейшем она была передана родственникам.

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