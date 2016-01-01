В Похвистнево сотрудники Росгвардии нашли пропавшую девочку
Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию. На розыск несовершеннолетней были нацелены патрули, несущие службу на улицах населенного пункта. Ориентировку довели и до экипажей вневедомственной охраны.
В результате на ул. Ново-Полевая сотрудники Росгвардии увидели девушку, приметы которой совпадали с описанием разыскиваемой. В ходе беседы с несовершеннолетней стражи правопорядка выяснили, что это действительно объявленная в розыск жительница Похвистнево.
Сотрудники вневедомственной охраны доставили девочку в отдел полиции. В дальнейшем она была передана родственникам.
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