Вчера, 21:36

"Крылья Советов" одержали победу над "Балтикой"

В субботу, 16 сентября, в матче 14-го тура ФОНБЕТ — первенства России среди команд клубов ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 5732 зрителей, разгромили калининградскую "Балтику" — 3:0.

Как сообщает официальный сайт клуба, первый мяч самарцы забили на 13-й минуте. Сергей Самодин, находясь в штрафной, вывел на ударную позицию Сергея Корниленко. Нападающий хозяев не промахнулся, мощным ударом поразив ближний угол ворот "Балтики" — 1:0.

Спустя две минуты гости остались вдесятером. За неспортивное поведение, которое вылилось в две подряд желтые карточки, у калининградцев был удален Сенин Себаи.

Во второй раз оборона "Балтики" дала пробоину после перерыва. На 58-й минуте, получив пас от Георгия Зотова, мяч в дальний угол отправил Алан Чочиев — 2:0.

На 65-й минуте "Крылья" забили третий гол. Денис Ткачук нанес удар со штрафного. Дежуривший в штрафной Самодин головой подправил его в сетку — 3:0.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу "Крыльев".

Следующий матч в рамках первенства ФНЛ команда Андрея Тихонова проведет на выезде в воскресенье, 24 сентября. В Красноярске самарцы сыграют с одним из главных конкурентов в борьбе за победу в турнире — местным "Енисеем". Начало встречи — в 14:00 по самарскому времени.

До поединка в Красноярске "Крылья Советов" сыграют на "Металлурге" 21 сентября. В матче 1/16 финала Кубка России самарцы встретятся с московским "Локомотивом". Начало — в 19:30.

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