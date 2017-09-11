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В Самарской области во время ЧМ-2018 по футболу резко вырастут цены

Центробанк России предупредил о возможном всплеске инфляции из-за чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает "Интерфакс".

О том, что ЧМ-2018 может повлиять на инфляцию в регионах – участниках мундиаля, сказано в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 2018-2020 годы.

В документе уточняется, что на временное ускорение роста цен повлияет рост потребительского спроса на данных территориях.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Теги: центробанк, инфляция, цены, чм-2018, самара

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