В Тольятти вместо старого кинотеатра Маяк может появиться новый сквер
В Комсомольском районе Тольятти может появиться новый сквер. Его планируют устроить на территории бывшего кинотеатра Маяк (на улице Коммунистической). Дизайн проекта уже разработан и находится на рассмотрении администрации и широкой общественности.
Место для нового сквера выбрано неслучайно. Оно является историческим центром Комсомольского района и выходит на Речной вокзал. Сквер получил рабочее название «Маяк», он займет 4000 м2.
Центральное место в сквере отдадут одноименному стилизованному фонтану. Его оснастят подсветкой и украсят мозаичным паном в виде эмблемы города. Половину севера займут цветочные композиции, живая изгородь и деревья.
Как отмечают в мэрии Тольятти, в зоне отдыха будут не только стандартные скамейки, урны и светильники, но и оригинальная инсталляция, которая будет служить защитой от солнца.
На территории сквера также обустоят детскую площадку, зону проведения мероприятий, по периметру разместят стенды с архивными фотографиями и занимательными фактами из истории Тольятти и Комсомольского района.
Сейчас идет поиск потенциального инвестора сквера Маяк. Также, да начала строительных работ предстоит перенести киоски и остановки для визуального открытия центрального входа, реконструировать фасады близлежащих зданий, а также положить асфальт на пожарных проездах и пешеходных дорожках.
Высказать свое мнение, поделиться предложением по поводу нового сквера горожане смогут посредствам электронной почты: obsudim2017@gmail.com.
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