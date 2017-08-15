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Матч "Крылья Советов"-"Балтика" покажут на трех телеканалах

В субботу, 16 сентября, на стадионе "Металлург" состоится матч 14-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ "Крылья Советов"-"Балтика" (Калининград). Клубы провели предматчевое совещание, представили форму, в которой команды вечером выйдут на поле, а также обсудили основные организационные вопросы.



Самарцы проведут матч в традиционной для этого сезона домашней полосатой форме бело-голубого цвета (вратарский свитер зеленый). Балтийцы сыграют в белых футболках и синих шортах (форма вратаря желтого цвета).



Начало матча в 19:00. Игра будет показана на трех телеканалах. "Матч. Игра" и "Матч. Планета" покажут прямую трансляцию. На канале "Матч. Наш спорт" игра будет показана в записи. Также доступна радиотрансляция матча на волнах радио "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор — Андрей Миронов).



Билеты на игру стоят от 100 рублей. Также в кассах стадиона "Металлург" можно приобрести билеты на кубковую игру с "Локомотивом".

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