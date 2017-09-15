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Самарскую ЛГБТ-активистку будут судить за репосты Buzzfeed и Guardian

27-летняя Романова является участницей и сторонницей сразу нескольких организаций - ЛГБТ-движения «Аверс», международной организации «Молодежная коалиция за сексуальные и репродуктивные права», фонда молодых феминисток «Фрида» и организации United, выступающей против расизма. При этом сама Романова утверждает, что не входит в ЛГБТ-сообщество.

Как сообщает сайт Meduza, 26 июля 2017 года самарскую активистку Евдокию Романову вызвали в полицию. Cначала сотрудники полиции сказали Романовой, что хотят опросить ее в качестве свидетеля, но когда она пришла в полицию, ей начали задавать вопросы о ее собственной активности в социальных сетях. При этом полицейские допрашивали Романову, не дожидаясь адвоката и не давая женщине полностью ознакомиться с материалами дела.

Уже в сентябре Романова узнала, что ее обвиняют из-за репостов в фейсбуке и во «ВКонтакте». После того, как дело Романовой было передано в Кировский районный суд ей удалось ознакомться с текстом обвинения полностью.

Романову обвиняют в том, что она репостила ссылки, ведущие на сайт Молодежной коалиции за сексуальные и репродуктивные права, и расшаривала статьи об ЛГБТ-движении. Среди этих материалов - текст The Guardian о проведении в Ирландии референдума по поводу легализации однополых браков и статья BuzzFeed о проведении в Санкт-Петербурге выставки о российских ЛГБТ-подростках.

Всего в дело попали пять ссылок и репостов, согласно приложенной к материалам дела экспертизе, все они содержат «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Кроме того, в соответствии с лингвистической экспертизой, одна из публикаций (вышедшая на сайте Молодежной коалиции) направлена на «формирование нетрадиционных сексуальных установок», «создание привлекательного образа нетрадиционных сексуальных отношений» и «формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений».

Правозащитная организация Amnesty International начала кампанию в поддержку Романовой. Организация подготовила текст обращения к генпрокурору РФ Юрию Чайке, прокурору Самарской области Константину Букрееву и уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой с требованием снять обвинения с Романовой, призвать российские власти отменить закон о гей-пропаганде и прекратить преследование представителей ЛГБТ-сообщества. Как сообщила Романова, никакой реакции на эти обращения не было.

Суд над Романовой состоится 18 сентября. Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей. Активистка надеется на оправдательный вердикт, поскольку, отмечает она, материалы дела составлены с грубыми нарушениями.

Справка

Запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних действует в России уже четыре года. Весной 2012-го документ за авторством депутата от «Единой России» Виталия Милонова приняло Законодательное собрание Петербурга. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что такую практику можно распространить на всю Россию. В июне 2013-го, невзирая на критику со стороны мирового ЛГБТ-сообщества, Госдума приняла закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей, юридическим лицам - до миллиона рублей и приостановление деятельности организации на срок до 90 суток, иностранцам - штраф и выдворение из России.

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