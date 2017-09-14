В Самаре тепло планируют включить 26 сентября
По состоянию на 14 сентября городские объекты образования подготовлены к работе в зимних условиях на 99,1%, объекты культуры и спорта - на 100%, также 99% многоквартирных домов готовы к пуску тепла, сообщает niasam.ru.
Работы на тепловых сетях, отходящих от муниципальных котельных, а это около 3,5 км, завершены. Сами котельные подготовлены на 96%.
Полностью выполнен план по замене ветхих водопроводных и канализационных труб, а также закончен плановый комплексный ремонт высоковольтной линии - около 24 км.
Объем выполненных работ по перекладке тепловых сетей составляет 77%, сообщает мэрия Самары.
Всего же в этом году в Самаре обновят более 23 км труб.
Первый заместитель Главы города Владимир Василенко на совещании дал поручение завершить все подготовительные работы в кратчайшие сроки.
«Мы ориентируемся на дату, которая была датой начала отопительного сезона в прошлом году, то есть 26 сентября. Особое внимание уделяется объектам с круглосуточным пребыванием людей - больницам, домам ребенка, домам инвалидов, детским садам. Как только начнется значительное похолодание, мы должны быть готовы немедленно подключить к теплу эти объекты», - пояснил Владимир Василенко.
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