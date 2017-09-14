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В Самаре тепло планируют включить 26 сентября

По состоянию на 14 сентября городские объекты образования подготовлены к работе в зимних условиях на 99,1%, объекты культуры и спорта - на 100%, также 99% многоквартирных домов готовы к пуску тепла, сообщает niasam.ru.

Работы на тепловых сетях, отходящих от муниципальных котельных, а это около 3,5 км, завершены. Сами котельные подготовлены на 96%.



Полностью выполнен план по замене ветхих водопроводных и канализационных труб, а также закончен плановый комплексный ремонт высоковольтной линии - около 24 км.

Объем выполненных работ по перекладке тепловых сетей составляет 77%, сообщает мэрия Самары.

Всего же в этом году в Самаре обновят более 23 км труб.

Первый заместитель Главы города Владимир Василенко на совещании дал поручение завершить все подготовительные работы в кратчайшие сроки.

«Мы ориентируемся на дату, которая была датой начала отопительного сезона в прошлом году, то есть 26 сентября. Особое внимание уделяется объектам с круглосуточным пребыванием людей - больницам, домам ребенка, домам инвалидов, детским садам. Как только начнется значительное похолодание, мы должны быть готовы немедленно подключить к теплу эти объекты», - пояснил Владимир Василенко.

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