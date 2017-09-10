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В Октябрьске сотрудники Росгвардии задержали грабителя на велосипеде

Находившийся на маршруте патрулирования в городе Октябрьск экипаж вневедомственной охраны от дежурного получил информацию о том, что в зале продуктового магазина, расположенного на улице Ленина, совершен грабеж.

Неизвестный мужчина вошел в зал и, применив насилие, неопасное для жизни или здоровья, отобрал у продавца 20 000 рублей. После совершения преступления злоумышленник сел на велосипед и скрылся в неизвестном направлении.

Спустя непродолжительное время схожий по приметам с разыскиваемым мужчина, передвигавшийся на велосипеде, был замечен сотрудниками Росгвардии. Патрульные остановили его на улице для проверки на причастность к совершенному грабежу.

В ходе беседы 36-летний житель Кировской области дал признательные показания. Стражи правопорядка передали подозреваемого вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. Похищенные денежные средства были изъяты и возвращены владельцу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

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