В Самаре перекроют несколько улиц из-за спортивных состязаний
В связи с этим в поселке Управленческом перекроют две дороги в районе спортцентра «Чайка», сообщает 63.ru.
С 7:00 до 16:00 движение транспорта будет ограничено на Красноглинском шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также на участке дороги протяженностью 400 метров от Красноглинского шоссе в направлении учебно-спортивного центра «Чайка».
В воскресенье, 17 сентября, дороги перекроют в центре Самары. Здесь будут проводить чемпионат и первенство Самарской области по триатлону. Движение транспорта ограничат с 6:00 до 12:00 на Волжском шоссе (от Вилоновской до Лесной), на Лесной (от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали), на Северо-Восточной магистрали (от Лесной до Ново-Садовой). Скорректируют и схему движения общественного транспорта.
Важно также помнить, что с 19:00 16 сентября до 12:00 17 сентября на указанных участках улиц будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
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