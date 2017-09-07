Убийство 69-летнего охранника в "Локо-банке". Видео
Как сообщается на сайте СК РФ по Самарской области:
"По версии следствия, 12 сентября 2017 года неустановленный мужчина, находясь в дополнительном офисе одного из банков, расоложенном по улице Победы в Советском районе города Самары, произвел несколько выстрелов в охранника и, завладев денежными средствами в размере более 5 миллионов 142 тысячи рублей, скрылся с места совершения преступления...
... По указанному факту третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем). По уголовному делу создана следственная группа, ход и результаты расследования взяты на контроль руководством следственного управления, изучается видео с камер наблюдения, проводятся все необходимые следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и подозреваемого".
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13 сентября 2017, 09:50
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