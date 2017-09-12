Сегодня, 15:11

Николай Меркушкин, Юнус-бек Евкуров и Владимир Татауров открыли в Крутых ключах бульвар имени героя России Алихана Калиматова

В пятницу, 15 сентября, в Крутые Ключи впервые прибыл президент Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров.

Вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, руководителем самарского ФСБ генералом-майором Владимиром Татауровым, мэром Самары Олегом Фурсовым, депутатом губдумы Владимиром Кошелевым, братьями и родственниками Алимбека Калиматова и другими высокими гостями, он торжественно открыл новый бульвар в микрорайоне Крутые Ключи.

По традиции, новые улицы в Крутых Ключах получают имена героев, поэтому бульвару около новой школы присвоено имя героя России, славного сына ингушского народа, самарского чекиста Алимбека Калиматова, погибшего в 2007 году во время операции на Северном Кавказе.

Волнующий момент, когда многие из присутствующих не скрывали слез - исполнение гимна России и открытие памятной доски с именем героя - это свидетельство неподдельного патриотизма и единения россиян.

Проходя по бульвару в новую, светлую школу, дети будут вспоминать о подвиге Алимхана Калиматова, который отдал свою жизнь ради неба, которое было удивительно светлым и чистым над Чистыми Ключами в день его памяти.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.