Вчера, 15:27

На презентацию "Аритмии" в Самару приедет актер, родившийся в Новокуйбышевске

ЦРК "Художественный" 29 сентября в 19:00 откроет восьмой сезон клуба любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" превью-показом фильма Бориса Хлебникова "Аритмия". Картину представит специальный гость, уроженец Новокуйбышевска, сыгравший в фильме одну из главных ролей — Максим Лагашкин, сообщает Волга Ньюс.

Новая, но уже увенчанная кинонаградами драма режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия" участвовала в основной конкурсной программе XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" и была награждена Гран-при фестиваля, призом за лучшую мужскую роль (актер Александр Яценко) и призом зрительских симпатий. На 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах фильм взял приз за лучшую мужскую роль (Александр Яценко). Официальная премьера фильма "Аритмия" в России пройдет 12 октября.

Специальный гость предпремьерного показа российский актер театра и кино, продюсер Максим Лагашкин, сыграл в фильме начальника станции скорой помощи, где работает главный герой. На премьеру Максим приедет вместе с супругой актрисой Екатериной Стуловой. Встреча обещает быть интересной еще и тем, что Максим Лагашкин — наш земляк, уроженец города Новокуйбышевска Самарской области. Учиться актерскому ремеслу он начал в Самарском государственном институте культуры, а закончил в Российской академии театрального искусства (мастерская Гончарова), впоследствии поступил в Московский академический театр им. Маяковского. Первую роль в кино Максим Лагашкин сыграл в фильме Карена Шахназарова "День полнолуния". За роль в фильме "Живой" актер был удостоен кинопремии "Белый слон" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Главный герой "Аритмии" Олег — талантливый врач, работает на "скорой", которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить все. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах. А Олег все спешит с вызова на вызов, несется по улице, чтобы все изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Фильмы российского кинорежиссера и сценариста Бориса Хлебникова во многом определили образ российского кинематографа 2000-х. В "Коктебеле" (2003), сделанном в соавторстве с Алексеем Попогребским, отец и сын путешествовали по России, где жили обыкновенные люди, а не "бандиты и менты", как принято было изображать в отечественном кинематографе того времени. "Свободное плавание" (2006) стал фильмом-манифестом нового режиссерского поколения, а Хлебникова заслуженно сравнивали с Джармушем и Каурисмяки. Картина рассказывала о взрослении в мире, который сломался, закрылся, как завод, куда хотел устроиться главный герой. Предоставленные сами себе люди не понимали, что происходит. В "Сумасшедшей помощи" (2009) в сломанном мире сломались люди. Наконец, в "Долгой счастливой жизни" (2012) зло заполнило собой весь экран.

"Аритмия", наверное, самый зрелый фильм не только Бориса Хлебникова, но и всего российского кинематографа 2010-х, — отозвался о фильме кинокритик и киновед Константин Шавловский, — Сценарий написан им в соавторстве с Натальей Мещаниновой, сделавшей сериал "Школа" вместе с Валерией Гай Германикой и снявшей дебютный фильм "Комбинат "Надежда". В обеих этих работах с помощью документальной оптики авторам удалось добиться новой для российского кино достоверности, говорить о важных вещах на адекватном этим вещам и своему времени языке…".

Этим показом киноклуб "Треугольник" открывает новый сезон 2017–2018 годов, в котором планирует громкие мировые и российские кинопремьеры, фестивальные показы, превью-показы, творческие встречи. Много интересных событий подарят постоянные рубрики киноклуба: CinemaТеа "Экран сцены" (куратор — старший преподаватель кафедры актерского искусства театрального факультета Самарского государственного института культуры Виктор Николаевич Гончаров) представляющая показы на стыке театрального искусства и кинематографа, "Сделано здесь" (куратор — руководитель киностудии "Лайф", режиссер Александр Каретин), знакомящая с творчеством кинематографистов нашего края.

В арт-фойе ЦРК "Художественный" зрителей встретит живая музыка в исполнении студентов Самарского музыкального училища им. Шаталова. Интерактивную развлекательную программу представят студенты Самарского государственного института культуры. Билет на показ стоит 120 рублей.

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