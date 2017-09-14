Вчера, 14:56

Под Сызранью на камне найден уникальный отпечаток растения, которому 60 млн лет

Об уникальном отпечатке папоротника, впервые найденного в палеогеновых отложениях Самарской области, КТВ-ЛУЧ рассказал главный научный сотрудник отдела природы областного историко-краеведческого музея Дмитрий Варенов.

Редчайший экспонат обнаружили на окраине села Трубетчино во время экспедиции в Сызранский район. На камне отпечатался лист папоротника вымершего рода Speirseopteris (семейства Телиптерисовые Thelypteridaceae).

"У меня челюсть отвисла, когда коллега показала мне осколок камня с отпечатком папоротника, - рассказал корреспонденту КТВ-ЛУЧ Дмитрий Варенов. - Такие находки случаются раз в сто лет и в основном находят фрагменты древесины голосеменных растений или отпечатки листьев покрытосеменных растений. А тут отпечаток нежного по структуре папоротника - это редчайшее событие".

По словам Дмитрия Варенова, в тот же день он обследовал участок песчаного карьера, где была найдена половинка камня, и ему удалось обнаружить второй фрагмент.

"Это то же самое, как найти иголку в стоге сена. Это растение росло на территории нынешнего Сызранского района примерно 50-60 млн лет назад, - пояснил Дмитрий Варенов и предоставил для читателей КТВ-ЛУЧ фотографию отпечатка найденного папоротника времён палеогенового периода, когда на Земле уже вымерли динозавры и ещё не появились мамонты.

В то время на территории, где сегодня находится Сызранский район, проходила граница моря и суши. Погибающие со временем деревья падали в воду, заносились песком и постепенно окаменевали, оставляя на себе отпечатки древних растений и погибших животных, поясняют специалисты.

Сегодня эту и другие находки, сделанные в Сызрани и иных местах губернии, выставили в экспозиции Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина «Заповедные острова Самарского края».

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.