В Самаре отремонтируют Дом промышленности
Подрядчику предстоит облицевать стены плитами из мрамора или травенита, отремонтировать ступени, лестницу и кладку стен, покрасить фасад, заменить трубы и стекла, сообщает "КП в Самаре".
Стоимость контракта – 10,7 млн рублей. Работы должны быть выполнены за шесть месяцев после заключения договора.
Дом промышленности является памятником конструктивизму. Он построен в начале 30-х годов прошлого века из камней, оставшихся от разрушенного Кафедрального собора. Изначально задумывался как центр управления промышленными отраслями области.
Сейчас помещения в здании отданы под офисы. Дом промышленности – объект культурного наследия.
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