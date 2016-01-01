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В Самаре отремонтируют Дом промышленности

Подрядчику предстоит облицевать стены плитами из мрамора или травенита, отремонтировать ступени, лестницу и кладку стен, покрасить фасад, заменить трубы и стекла, сообщает "КП в Самаре".

Стоимость контракта – 10,7 млн рублей. Работы должны быть выполнены за шесть месяцев после заключения договора.

Дом промышленности является памятником конструктивизму. Он построен в начале 30-х годов прошлого века из камней, оставшихся от разрушенного Кафедрального собора. Изначально задумывался как центр управления промышленными отраслями области.

Сейчас помещения в здании отданы под офисы. Дом промышленности – объект культурного наследия.

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