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В Самарской области ожидается порывистый ветер и гроза

По информации Приволжского УГМС, с 19 часов 14 сентября до 19 часов 15 сентября в нашем регионе ночью — переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, при грозе — порывы до 15-18 метров. Температура воздуха — 11-16°. Днём — переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 21-26°.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегать пребывания рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Стоит держаться подальше от карнизов домов, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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