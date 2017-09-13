В Тольятти пройдет фестиваль азартных людей «Моториада»
|daytlt.ru
В ближайший уикенд, с 15 по 17 сентября, на Фёдоровских лугах пройдёт фестиваль для почитателей недиванного отдыха и нестандартных транспортных моторных средств — «Моториада»-2017, сообщает daytlt.ru.
По словам организаторов шоу, событие посвящено Дню российского мотоциклиста и закрытию летнего мотосезона в нашем городе. Оно обещает стать самой масштабной подобной акцией в Поволжье и крупнейшим мотофестивалем последних лет в Тольятти.
В программе — мото- и автогонки, мастер-классы, конкурсы, пиротехнические красоты, различные активности. Настоящая, живая музыка в исполнении тольяттинских коллективов — тоже один из весомых аргументов за посещение события.
Пятница, 15 сентября — время заезда и возможность для участников фестиваля ознакомиться с трассой и познакомиться друг с другом. Суббота и воскресенье, 16 и 17 сентября — основное действо, в течение этих дней разворачиваться события начнут в 9:00.
Вход на «Моториаду» — свободный.
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