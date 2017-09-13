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По Самаре гарцевали гусары с черепами на киверах

История нашего города тесно связана с историей 5-го Александрийского гусарского полка. Прославленные "Черные гусары" были расквартированы в Самаре с 1910 года.

Память полка увековечна в музее, который был открыт год назад. 12 сенятбря (30 августа по старому стилю) - день полкового праздника, день св. благоверного князя Александра Невского. Современные самарские гусары в этот день освятили копию полкового шатндарта в Покровском соборе, а потом, в торжественной обстановке, проехав по городу верхом, в полном обмундировании, передали штандарт музею вооруженных сил.

В церемонии приняли участие потомки знаменитых "черных гусар", специально приехавшие в Самару на первый полковой праздник за сто лет. Племянник одного из "черных гусар", полковника Сергея Топоркова - Мишель Де-Винча и представитель рода Батюшковых и внучатый племянник одного из гусар Сергей Батюшков.

 

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