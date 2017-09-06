В Парк Хаусе состоится Праздник Музыки
30 сентября в 14:00 в молле Парк Хаус пройдет "Праздник Музыки" в преддверии праздновании Международного дня музыки, который отмечается 1 октября.
В честь этого молл Парк Хаус проводит открытый фестиваль живой музыки. Зрителей ожидает 7 часов качественного звука от лучших коллективов города. В этот день каждый гость сможет почувствовать себя в роли музыканта, посетить интерактивные зоны и мастер-классы по музыкальным инструментам, танцам, принять участие в интересных конкурсах с ценными призами.
В этот день для самарцев выступят:
Барабанное шоу Beat Makers, Brass band JitterBugs, группы: ТУШЬ, PAHSA, JAZZY SWAYS, БОСИКОМ. Хедлайнером фестиваля станет группа CHEESE PEOPLE.
Вход свободный. 0+
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