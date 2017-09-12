Сегодня, 14:14

В Самаре вопросы перепланировки жилья и ИЖС будут решаться на уровне районов

С сентября 2017 года в рамках реформы местного самоуправления часть полномочий, ранее осуществляемых департаментом градостроительства Самары, передана на уровень внутригородских районов.



Внутригородские районы Самары получили полномочия в сфере переустройства, перепланировки жилья и индивидуального жилищного строительства, а именно:

согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, осуществление полномочий в сфере правового регулирования отношений, возникающих при переустройстве и (или) перепланировке нежилых помещений в соответствии с Законом Самарской области "О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Самарской области", на территории соответствующего внутригородского района;

определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;

выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства).



По данным вопросам жителям города теперь необходимо обращаться во внутригородские районы.



Вместе с тем, департамент градостроительства Самары продолжает прием документов по следующим муниципальным услугам:



выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства;

выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации" (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства);

выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства);

предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена;

предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов;

утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельных участков из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на аукционах;

выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута;

заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности;

выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

Для удобства горожан в профильном департаменте организована "горячая линия": 8 (846) 242-32-93, 8 (846) 242-52-14. Время работы "горячей линии" с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.

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